Youtuber preso no DF ostentava nas redes sociais; veja fotos Carros de luxo, mansões e viagens resumem as publicações de Kleber Moraes no Instagram, onde tem 1,4 milhão de seguidores Youtuber preso por jogo de azar e lavagem de dinheiro ostentava nas redes sociais; veja fotos

Youtube Klebim faz pose em carro de luxo em estrada de São Paulo FOTO: DIVULGAÇÃO

Preso nesta segunda-feira (21) pela DRF/Corpatri, da Polícia Civil do Distrito Federal, durante a Operação Huracán, Kleber Rodrigues de Moraes ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais. Carros, mansões e viagens resumem as publicações no perfil de "Klebim", que se define como "youtuber" e "influenciador de sonhadores" no Instagram, onde tem 1,4 milhão de seguidores.

BMW, Ferrari, Hilux, Mercedes-Benz e Porsche são algumas das marcas de veículos que fazem parte da rotina de Kleber Moraes, que, segundo as investigações da polícia, é titular de outro perfil que divulga veículos com som e suspensão especiais e soma 1,3 milhão de seguidores.

Klebim com carros da Porsche, Mercedes-Benz, BMW e Ferrari FOTO: DIVULGAÇÃO

Numa publicação recente, o youtuber postou uma sequência de quatro fotos em que evidencia carros de luxo e uma mansão com piscina em construção. "Mais que sonhos, realizações!", escreveu na legenda. A fotografia está acompanhada de comentários como "Você merece" e "Lindo de ver essa evolução!".

Em outra postagem, ele aparece sentado sobre o porta-malas de um carro e escreve “Primeira C200 com aro 22” no BR [Brasil]”, referindo-se ao modelo de um veículo Mercedes-Benz, avaliado em torno de R$ 350 mil na linha 2022.

Muitas das publicações são dedicadas a divulgar carros de luxo e com sons potentes. Em algumas delas, Kleber Moraes aparece sozinho; em outras, com grupos de apreciadores. "Admito que senti falta do ronco do motor, mas também confesso que é surpreendente o torque desse motor 100% elétrico. Tá no Canal pra vocês, Taycan 0km já modificada com aro 22", publicou em uma das fotos.



Apesar da ostentação dos carros e da vida luxuosa, o youtuber é discreto quando o assunto são os locais que frequenta. Mas, ainda assim, é possível encontrar fotos em estados como Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. "E o jetski roncando alto, tá tipo um robô", escreveu na legenda de uma foto em que aparece em cima de uma moto aquática, em Balneário Camboriú, cidade turística no litoral catarinense.

Na última postagem de 2021, Klebim diz que foram "365 dias que passaram voando, dias que se acabaram em poucas horas, aprendizados que levariam décadas". Ele agradece "pelas experiências vividas, pelos amigos, pela família e por carros incríveis que pude ter" e finaliza com um "Feliz ano novo."

Rifas ilegais

Segundo a Polícia Civil do DF, a ostentação de Kleber Moraes é resultado da realização ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Na manhã desta segunda (21), policiais civis cumpriram mandados de prisão contra Klebim e outros três integrantes de um grupo criminoso que agia nesse tipo de crime.



Segundo a investigação, eles atuavam desde 2021 no sorteio de veículos por meio de rifas e lavavam o dinheiro usando empresas de fachada e testas de ferro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o "esquema era altamente lucrativo e apurou-se que os criminosos movimentaram R$ 20 milhões em apenas dois anos."



As investigações revelam que “tanto o perfil @klebim como o @estilodub promovem o sorteio de carros do investigado por meio de rifas”, consideradas “ilegais, em típica conduta de lavagem de capitais”. “A promoção ocorre através de 'stories' de ambos os perfis, que publicam os veículos ofertados com o link dfrifas.com.br, sítio eletrônico através do qual são adquiridas as rifas. As rifas podem ser adquiridas via PagSeguro e Mercado Pago", mostra a investigação.



Foram cumpridos mandados de busca em Águas Claras, no Guará e em Samambaia. Os policiais também apreenderam carros importados.