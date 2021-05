Zambelli questionará na Justiça parcialidade de Renan Calheiros Senador, relator da CPI da covid, apresentará no final dos trabalhos da comissão relatório sobre possíveis omissões do governo

A- A+

Na imagem, deputada Carla Zambelli (PSL-SP) Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada do presidente Jair Bolsonaro, informou ao R7 Planalto que pretende questionar na Justiça a parcialidade do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid.

O documento será protocolado na Justiça assim que o relatório do senador for apresentado – ou seja, no final dos trabalhos da CPI.

“O fato é que, mesmo antes do início da CPI, o senador Renan Calheiros deliberadamente demonstrou a sua parcialidade. Nunca escondeu seu lado nesse jogo. Então ele não vai para a comissão com o intuito de colaborar de forma isenta com os fatos, mas sim com o objetivo de dar um veredito contra o presidente Bolsonaro”, afirmou Zambelli.

“Inclusive, em várias de suas declarações, o senador fez questão de bater no governo federal. Quando o depoente estava atacando o presidente, o senador tratava com educação e cordialidade. Mas quando, por exemplo, foram o ministro Queiroga e o ex-secretário Wajngarten, o senador não poupou esforços para intimidá-los. É evidente para todo mundo sua articulação com esse relatório final”, completa.

Zambelli tentou barrar Calheiros na relatoria da CPI, mas não obteve sucesso. A argumentação usada, na peça, era de que o senador era pai do governador de Alagoas, Renan Filho, e isso, contesta, fere os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas.