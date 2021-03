Zambelli será indicada para presidir Comissão de Meio Ambiente

A- A+

Na imagem, deputada Carla Zambelli (PSL-SP) Najara Araújo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) será indicada pelo partido para presidir a Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados em 2021.

Além de Meio Ambiente, o PSL comandará outras duas comissões neste ano: CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), principal colegiado da Casa, e Agricultura.

O líder do PSL na Câmara, major Vitor Hugo (GO), falou sobre o assunto. "Muito feliz com a aclamação, no âmbito do PSL, da indicação da minha amiga Carla Zambelli para a presidência da Comissão de Meio Ambiente. Excepcional", disse.

Inicialmente, o partido ia ficar com Direitos da Mulher, mas há acordo para assumir Agricultura. Neste caso, a sigla vai lançar a deputada federal Aline Sleutjes (PR).

A Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira (9) para eleger os presidentes das 25 comissões temáticas da Casa. Nesta terça, os líderes partidários definiram em reunião quais partidos irão presidir os colegiados.