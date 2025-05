Concurso Nacional de Queijos seleciona melhores produtos em três categorias

O concurso nacional dos queijos possui três categorias: queijo artesanal tradicional, queijo artesanal com tratamento térmico e queijo artesanal com adições. Quinze jurados avaliaram os produtos em dois dias, analisando aspectos como aparência, textura, aroma e sabor, sem identificar os rótulos. A escolha dos vencedores será anunciada após a votação popular no dia 20 de junho, durante a feira Expovitis Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!