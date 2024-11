Ministério da Agricultura divulga lista de 12 marcas de azeite impróprias para consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou uma nova lista de 12 marcas de azeite impróprias para consumo. As análises realizadas mostraram a presença de outros óleos vegetais misturados, o que pode comprometer a segurança e a qualidade do produto. A coordenadora de fiscalização da qualidade vegetal do Ministério da Agricultura, Ludmilla Verona, fala sobre o assunto no estúdio do Agro Record DF.