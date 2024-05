Águas Lindas, em Goiás, fecha acordo com província chinesa e deve criar 200 mil empregos

Alto contraste

A+

A-

Expectativa é de atrair pelo menos sete empresas chinesas (Reprodução/Prefeitura de Águas Lindas)

A prefeitura de Águas Lindas (GO) assinou, nesta quarta-feira (29), um memorando de intenções com a cidade de Zhongshan, da província chinesa de Guangdong, para a criação de um corredor comercial entre os dois locais. Até 200 mil empregos devem ser criados ao longo dos próximos anos a partir da parceria. A iniciativa faz parte dos esforços locais para a criação de um polo industrial no município goiano.

“Esse é o pontapé inicial para deixarmos de ser uma cidade dormitório e para conquistarmos a independência do município, com geração de emprego e renda”, disse o prefeito Lucas Antonietti (Podemos) em conversa com o R7. A expectativa é que sete empresas chinesas abram filiais para montagem e distribuição de produtos em Águas Lindas, com um investimento de R$ 100 milhões.

Em contrapartida, a prefeitura doará os terrenos para a construção da infraestrutura das fábricas. As empresas também terão desconto no ICMS estadual de 92% pela participação no programa de incentivo à industrialização do governo de Goiás. Segundo Antonietti, dois empreendimentos devem ser instalados ainda neste ano – sendo um do ramo automobilístico e outro de tecnologia.

A prefeitura trata ainda de acordos com empresas brasileiras para a implementação no polo industrial de Águas Lindas.