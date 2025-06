Ford apresenta Maverick Tremor e F-150 na Patagônia

A Ford introduziu as versões Maverick Tremor e F-150 na Patagônia, Argentina, destacando-se pela capacidade off-road aprimorada. As picapes são equipadas com novas molas de suspensão, amortecedores e tecnologia avançada de tração.



A F-150 oferece um tanque de 136 litros e uma autonomia de até mil quilômetros. Avaliada em R$ 580 mil, a F-150 posiciona-se entre as concorrentes Chevrolet Silverado e Ram 1500 em termos de preço e desempenho. Ambas as picapes são ideais para terrenos desafiadores.



