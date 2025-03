Aeroporto de Brasília espera movimentação de 260 mil passageiros durante Carnaval

O Aeroporto de Brasília espera movimentação intensa durante o feriado de Carnaval. Entre 27 de fevereiro e 5 de março, são esperados cerca de 260 mil passageiros, com 1.851 pousos e decolagens programados, incluindo 53 voos extras. Destinos nacionais populares incluem São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Internacionalmente, há voos para Miami, Orlando, Panamá e outros. A recomendação é chegar ao aeroporto com antecedência de duas horas para voos domésticos e três para internacionais, levando documento com foto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!