Após interdições, temor de novos desabamentos assusta moradores em Valparaíso (GO)

Os moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás foram temporariamente hospedados em hotéis após 11 casas serem interditadas devido a danos relacionados a uma escavação em obra vizinha. Quatro dessas casas sofreram danos severos, e outras sete apresentam rachaduras. A construtora responsável ofereceu um plano de ação emergencial, cobrindo custos de hospedagem e aluguel por dois meses. Entretanto, moradores como Felipe e Adisoni expressam receios sobre a segurança futura das residências, especialmente com a chegada do período chuvoso. Mesmo casas distantes do epicentro do problema, como a de Romeo, mostram sinais de rachaduras, aumentando o temor entre os residentes de novos incidentes. Além disso, a preocupação é intensificada pela presença de crianças, idosos e animais no local.



