Após reportagem da RECORD, Neoenergia poda árvore que ameaçava esmagar casas no DF

Um dia após reportagem da RECORD Brasília denunciar o risco de árvore gigante desabar em Ceilândia, a Neoenergia, empresa que administra a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, podou a planta. A companhia cortou, nesta quinta-feira (5), galhos que podiam danificar fios de alta tensão, além de cair sobre pedestres, casas e carros, devido aos fortes ventos comuns nesta época do ano. A árvore existe há quase 30 anos e está oca desde que besouros comeram parte do tronco.