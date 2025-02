Blog Chá de Ideias estreia no portal R7 com Ilana Trombach, diretora-geral do Senado

O portal **R7.com** anuncia a estreia do blog Chá de Ideias, comandado por Ilana Trombach, diretora-geral do Senado Federal. O videoblog promete abordar temas cotidianos com uma abordagem próxima e reflexiva. No primeiro vídeo, será discutida a proibição do uso de celulares nas escolas, destacando não apenas o impacto sobre os alunos, mas também a perspectiva dos pais. A ideia é promover uma conversa semanal que estimule a reflexão sobre questões do cotidiano. Ilana Trombach escolhe um tipo de chá a cada tema, relacionando-o ao sentimento que a pauta desperta, como o uso de chá de camomila para temas mais ansiosos. O conteúdo estreará em breve no portal **R7**.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!