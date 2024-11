Cliente abre chopeira de restaurante e causa prejuízo de R$ 1,8 mil

Uma cliente de um restaurante de um shopping da Asa Norte causou prejuízos ao estabelecimento depois de deixar a torneira de uma chopeira aberta. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (22). Câmeras de segurança registraram o momento que a mulher se aproxima do balcão de atendimento, verifica se há funcionários no local, e puxa a válvula para que a bebida vaze. O líquido acabou caindo sobre um refrigerador e queimando o aparelho. Segundo o dono do restaurante, o prejuízo foi de R$ 1,8 mil.