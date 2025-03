Descarte de lixo irregular em Samambaia (DF) pode poluir nascentes da região

O Parque Gatumé, em Samambaia, enfrenta grave problema de descarte irregular de lixo, resultando em poluição ambiental. Criado para educação e preservação, o local virou um depósito de materiais como sofás, garrafas e entulho de construção. Moradores relataram que ocorreu aumento no descarte feito por caminhões.



Flagrantes mostram lixo perto das nascentes, que podem gerar os riscos de contaminação do lençol freático. As autoridades locais, em parceria com o SLU e o DF Legal, reforçam ações diárias para a remoção dos resíduos e pedem à população que denuncie casos de descarte irregular pelo telefone 162. A situação, além de prejudicar a natureza, levanta questões de saúde pública relacionadas a doenças como a dengue.



