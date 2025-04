'É uma dor que não tem explicação', diz mãe de jovem sequestrada no Entorno do DF

Uma adolescente de 13 anos foi sequestrada e estuprada em Águas Lindas de Goiás. O suspeito abordou a menina na saída da escola, fingindo ser um influenciador que gravaria vídeos para uma rede social. A mãe da adolescente, em estado de choque, destacou a importância do diálogo com os filhos para prevenir tais situações.



O homem, de 43 anos, foi preso sob suspeito de ter dopado a vítima depois dela aceitar participar da falsa gravação. A adolescente permaneceu sob o poder do homem por mais de 10 horas. A Polícia Rodoviária Federal foi informada pela redes sociais e, usando câmeras de segurança, localizou o suspeito na BR-070.



No carro, foram encontrados objetos que indicam a prática de crimes, como cordas e um edredom sujo. A menina foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia e o suspeito, que já tinha antecedentes por estupro, foi encaminhado à delegacia.



