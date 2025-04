Entenda porque mercado da venda de imóveis está aquecido no Distrito Federal

O mercado imobiliário no Distrito Federal apresentou um aumento de mais de 36% nas vendas em janeiro deste ano em comparação ao mesmo mês do ano passado. O empresário Corsino Rodrigues trocou sua casa por um apartamento, aproveitando a redução da alíquota do ITBI de 3% para 2%.



As vendas movimentaram mais de R$ 2 bilhões. Segundo Wellington Albuquergue, proprietário de uma imobiliária, apesar da alta da Selic e do encarecimento do crédito, os preços dos imóveis caíram, tornando este um bom momento para compra.



O especialista Diego Gama destacou que, apesar do crédito caro, a aquisição de imóveis é estratégica, pois os preços estão atraentes e valorizam a longo prazo, sendo comparável a começar com um imóvel modesto e progredir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!