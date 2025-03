Estreia: quadro 'Saindo do Sufoco' ajuda mãe solo a quitar dívidas e se reestabelecer

Na estreia do quadro Saindo do Sufoco, o deputado federal Júlio César Ribeiro e o empresário Glauber Oliveira visitaram uma mãe solteira que enfrenta dificuldades financeiras. Elisângela Barros é moradora do Valparaíso e trabalhava como atendente de padaria, mas perdeu o emprego por problemas financeiros da empresa. Durante a visita, as contas dela foram quitadas e a família recebeu alimentos, incluindo strogonoff, o prato desejado por seu filho. A iniciativa busca levar esperança e alívio a famílias em situação de vulnerabilidade na região do Distrito Federal.



