Governo apresenta detalhes sobre divisão de combate a ações terroristas na quinta

No último sábado (16), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a criação da Dicac (Divisão de Combate a Atentados Criminosos e Antiterrorismo) da capital do país. A iniciativa vem após o atentado contra o STF (Supremo Tribunal Federal), no dia 13 de novembro.



Em entrevista à RECORD Brasília, a governadora em exercício Celina Leão falou anunciou que na próxima quinta-feira (21), Ibaneis vai apresentar detalhes sobre o funcionamento da divisão. O objetivo é que o chefe do Palácio do Buriti apresente os dados com os secretários de governo. “ O governador do Distrito Federal tomou essa decisão, e na quinta-feira ele mesmo vai apresentar toda a proposta de como ficou essa divisão”, explicou Celina.