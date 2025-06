Homem é preso por estelionato amoroso após filha de vítima denunciar golpe

Um homem identificado como Wagner Santos de Oliveira foi preso na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, suspeito de enganar mais de 40 mulheres para obter dinheiro. Conhecido da polícia, ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Goiás.



O criminoso agia principalmente em redes sociais e aplicativos de relacionamento, convencendo as vítimas a emprestar dinheiro sob o pretexto de liberar produtos apreendidos na Receita Federal.



Caso ganhou destaque após uma das vítimas, alertada pela filha, descobrir o golpe ao pesquisar o nome dele na internet. Wagner está preso à disposição da Justiça e poderá responder por outras ocorrências no Distrito Federal.



