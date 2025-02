Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-namorada durante dois anos

Um homem foi preso suspeito de perseguir e ameaçar sua ex-namorada por dois anos, usando métodos anônimos. O criminoso também fez contato com familiares e amigos da vítima, enviando ofensas e ameaças de morte à mulher, além de enviar fotos e vídeos íntimos da vítima, inclusive para a filha dela, de apenas 14 anos. O homem criou contas em redes sociais expondo a intimidade da vítima e perfis com dados dela em aplicativos de relacionamento. O caso levanta discussões sobre a mente criminosa e as implicações legais do stalking. Destaca-se como atitudes criminosas podem surgir quando a relação chega ao fim sem aceitação.



