Mãe de criança com síndrome rara acusa advogada de se apropriar de indenização

A mãe de uma criança de 10 anos que sofre de uma síndrome rara acusa uma advogada do Distrito Federal de se apropriar da indenização paga por um plano de saúde, depois de um processo judicial contra a empresa. Segundo a mulher, a filha tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) e é diagnosticada com a Síndrome de Rett: condição genética rara que provoca atrasos no desenvolvimento e exige tratamentos caros e contínuos.



Em 2020, a mulher enfrentou problemas com o plano de saúde da criança. Para tentar resolver a situação, ela contratou uma advogada e entrou com um processo na justiça. Após a vitória no caso, a mãe afirma que o valor da indenização destinado a cobrir despesas como terapias, medicamentos e equipamentos médicos da filha foi depositado na conta da profissional e nunca foi repassado à família. O prejuízo passa dos R$ 240 mil.



A advogada é Alexandra Moreschi, professora e palestrante. No site da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Distrito Federal), o nome dela também aparece como presidente da Comissão de Direito à Saúde. A mãe conta que perguntou à profissional sobre o dinheiro da indenização e que, em resposta, ela disse que os valores estavam bloqueados. A advogada teria, ainda, orientado a mulher a não ficar acompanhando o andamento do processo. Apesar disso, a cliente alega, por meio de documentos que comprovam as transferências realizadas pelo Tribunal de Justiça do DF, que o pagamento foi feito na conta da mulher.



A mãe procurou o Ministério Público do DF e registrou um boletim de ocorrência contra a advogada na Polícia Civil. Também fez uma denúncia na Comissão de Ética e Disciplina da OAB-DF. A mãe disse que recebeu uma mensagem da advogada com uma notificação extrajudicial. No documento, Alexandra diz que a cliente pode ser processada se continuar com a denúncia. Enquanto isso, a mãe conta com o apoio de amigos e familiares para custear o tratamento da filha.