Ministério Público comenta sobre caso de mulher mantida refém durante audiência virtual

Durante uma audiência online sobre violência doméstica, uma mulher foi mantida refém pelo agressor. A Defensoria Pública alertou o Ministério Público do Distrito Federal, que acionou a Polícia Militar. A polícia, usando informações do réu, localizou-o em 7 minutos.



A promotora Jediael Ferreira destacou: "Nós ficamos receosos, a vítima colaborou discretamente para indicar que não estava tudo bem." A operação rápida e coordenada das instituições evitou um potencial caso de feminicídio. A vítima foi resgatada com vida e segurança.



