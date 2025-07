Moradores precisam deixar casas após desmoronamento em Valparaíso de Goiás

Moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás foram obrigados a deixar suas casas após obras de escavação na vizinhança causarem o desmoronamento de parte do terreno e muros. As casas afetadas estão interditadas pela perícia devido a rachaduras.



A empresa responsável pela obra está fornecendo suporte financeiro para alimentação e hospedagem dos moradores, incluindo R$ 50 por refeição e acomodações em hotéis. No entanto, os residentes expressam preocupação sobre a falta de respostas técnicas sobre a segurança de suas casas.



Um dos moradores relata a situação como "caótica" e pede agilidade na avaliação técnica. Enquanto isso, o apoio prometido pela prefeitura ainda não foi concretizado, aumentando a tensão entre os desalojados.



