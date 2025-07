Moradores relatam desespero após desmoronamento atingir casas em Valparaíso (GO)

Um desmoronamento afetou 11 casas em um condomínio em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Felipe Paiva, um dos moradores, o incidente ocorreu devido às obras de escavação realizadas ao lado, que causavam vibrações nas casas. "Era muito desesperador sair de casa com medo do teto cair", relatou.



Thamyres Tibana, outra moradora afetada, descreveu como sua casa descolou e rachou completamente, forçando-a a evacuar com sua filha e animais de estimação. Leonardo de Aguiar, também morador, ressaltou a falta de prevenção: "Cadê o engenheiro para ver se do outro lado não ia ser afetado?".



A empresa responsável afirmou que uma rede de drenagem não prevista foi rompida acidentalmente, causando o desmoronamento. Eles mobilizaram uma equipe técnica para conter a situação e ofereceram assistência aos afetados, assumindo as despesas de reparos.



A prefeitura do município está supervisionando o caso, exigindo ações de contenção e informações detalhadas da construtora para garantir a segurança dos moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!