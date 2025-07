Moradores relatam medo após desabamento de casas em Valparaíso de Goiás

Depois que parte das casas de um condomínio em Valparaíso de Goiás desabou, moradores enfrentam um medo constante de novas tragédias. O relatório da construtora assegura que as casas de 1 a 15 não estão em risco, mas rachaduras persistem, levantando dúvidas sobre a segurança.



Uma das moradores, que tem três filhos pequenos, diz que vivem com medo e já cogitam uma ação judicial pela falta de resposta da construtora. Outros residentes perderam tudo e estão vivendo em hotéis, descrevendo a falta de transparência das informações passadas pela construtora. Segundo a empresa, as obras são autorizadas por órgãos competentes e visam estabilizar as residências.



