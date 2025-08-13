Pacientes de UBS em Taguatinga (DF) devem remarcar consultas após fechamento temporário

Pacientes da UBS-7, em Taguatinga Norte (DF), enfrentam a suspensão temporária do atendimento devido à dedetização realizada na semana passada. Servidores apresentaram reações alérgicas ao produto utilizado. A unidade está fechada desde quinta-feira (7) e não há previsão para reabertura.



As equipes foram realocadas para outras unidades de saúde e pacientes com consultas agendadas devem remarcar seus atendimentos. Uma das pacientes afetadas relatou que ficou esperando em vão com seu filho pequeno no início desta semana, pois não foi informada previamente sobre o fechamento.



