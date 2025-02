Polícia apreende mais de dois mil animais silvestres em condições irregulares

Policiais do Batalhão Ambiental aprenderam mais de duas mil aves silvestres na DF-130. Os animais saíram do estado de Goiás com destino a Pernambuco para serem vendidas por R$ 100 cada. As condições da viagem incluíam falta de água e alimentação para as aves, e algumas já estavam mortas. Três pessoas foram detidas e autuadas pelo crime de maus-tratos. Um dos detidos era reincidente no mesmo crime.