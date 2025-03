PR7_BG_LINK_ATUALIZA_TIA_DAS_FLORES_2603 - Corpo de Raimunda das Flores é identificado em Valparaíso

O exame de DNA confirmou que o corpo encontrado em quintal de casa em Valparaíso de Goiás é de Raimunda das Dores, conhecida como Tia das Flores. Identificado após 20 dias, o corpo estava carbonizado e filhos precisaram fornecer material genético para realização do exame.



A Polícia Civil de Goiás aguarda laudo técnico para prosseguir as investigações. A polícia foi acionada por um vizinho que ficou desconfiado após sentir cheiro de queimado e ouvir barulhos vindo da residência da vítima. O velório deve ocorrer nesta quinta-feira (27) em Luziânia (DF).



