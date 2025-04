Professor usa jiu-jitsu para ajudar no desenvolvimento de crianças com autismo

Durante o mês de conscientização sobre o autismo, um projeto de inclusão utiliza o jiu-jitsu para apoiar o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. A atividade auxilia na coordenação motora, consciência corporal e habilidades sociais. A prática não apenas apoia o desenvolvimento físico, mas também promove vínculos sociais entre crianças autistas e não autistas.



O professor Fábio utiliza recursos visuais, verbais e físicos para tornar as aulas inclusivas e agradáveis. Ele enfatiza a importância de respeitar a individualidade de cada criança e preparar a equipe para receber e incluir adequadamente todos os participantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!