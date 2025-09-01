Logo R7.com
R7 Brasília

Suspeito em carro roubado atropela e mata idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma viatura policial persegue o carro, que atinge a vítima

Balanço Geral DF|Do R7

Um homem de 79 anos morreu após ser atropelado por um veículo que havia sido roubado no Núcleo Bandeirante (DF). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma viatura policial persegue o carro.

O motorista do veículo, ao avistar a viatura, fugiu em alta velocidade em direção ao local onde estava a vítima na calçada. A polícia busca localizar o motorista do carro roubado e solicita informações pelo número 197.

