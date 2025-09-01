Suspeito em carro roubado atropela e mata idoso no Núcleo Bandeirante (DF)

Um homem de 79 anos morreu após ser atropelado por um veículo que havia sido roubado no Núcleo Bandeirante (DF). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma viatura policial persegue o carro.



O motorista do veículo, ao avistar a viatura, fugiu em alta velocidade em direção ao local onde estava a vítima na calçada. A polícia busca localizar o motorista do carro roubado e solicita informações pelo número 197.



