Laudo médico aponta que crianças não teriam ingerido cocaína em escola em Itamonte (MG)

A Polícia Militar de Itamonte, a cerca de 430 km de Belo Horizonte, detalha a ocorrência em que uma criança, de apenas quatro anos, levou, por engano, cocaína à sala de aula . Segundo o tenente responsável pelo caso, cerca de 20 alunos foram encaminhados ao hospital para realizar exames toxicológicos. O laudo médico aponta que as crianças não ingeriram a droga. A menina teria distribuído a substância aos colegas, acreditando que se tratava de doce de coco.



Ainda de acordo com os militares, a droga pertence ao pai da aluna. A família da criança foi chamada à escola e, na ocasião, o tio da criança foi preso ao desacatar uma conselheira tutelar que atuava no caso. O suspeito de ser o dono da droga, pai da criança, ainda não foi localizado pela polícia.