BC autoriza aumento de capital do Master em R$ 1 bi; falta R$ 1 bi exigido por BRB para negócio Injeção de R$ 2 bilhões no banco foi uma das exigências feitas pelo BRB para comprar a metade do Master Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 18/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h57 ) twitter

Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa projeta retorno de até R$ 2 bilhões em lucro aos acionistas Renato Alves/Agência Brasília - 27.5.2024

O Banco Central autorizou a alteração do capital do Banco Master, de R$ 2,761 bilhões para R$ 3,763 bilhões, conforme publicação no Diário Oficial da União. A medida foi tomada pela área de organização do sistema financeiro e de resolução do departamento de organização do sistema financeiro da instituição.

A injeção de R$ 2 bilhões no banco foi uma das exigências feitas pelo BRB (Banco Regional de Brasília) para comprar a metade do Master e consta do comunicado divulgado pelo banco. O valor era um compromisso acertado pelos controladores do Master com o BC para capitalizar o próprio banco. Até agora apenas metade do montante foi ampliado no capital da instituição.

Na semana passada, o BRB entregou a documentação completa sobre o escopo da compra do Banco Master. Com isso, começou a contar o prazo de 360 dias para a análise da operação.

Segundo fontes a par das negociações, essa injeção de capital reduz o risco para o BRB porque se trata de um aumento do patrimônio líquido do banco, de R$ 4,1 bilhões, de acordo com o balanço do banco divulgado em junho do ano passado, para R$ 6,1 bilhões.

O negócio entre o Banco Master e o BRB, anunciado em março deste ano, prevê a aquisição de 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Banco Master.

A operação ainda precisa ser analisada e aprovada pelo Banco Central para ser concluída.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, avalia que a aquisição fortalecerá a atuação nacional da instituição e projeta retorno de até R$ 2 bilhões em lucro aos acionistas em cinco anos. Atualmente, o BRB possui 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e presença em 20 estados brasileiros.

