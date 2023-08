Câmara escolhe líder do PSDB como relator de projeto que taxa apostas esportivas Deputado Adolfo Viana vai relatar proposta que regulamenta processo administrativo que envolve fraudes em apostas Câmara escolhe líder do PSDB como relator de projeto que taxa apostas esportivas

Brasília | Do R7, em Brasília, com informações da Agência Estado

O líder do PSDB na Câmara, deputado Adolfo Viana

O líder do PSDB na Câmara, deputado Adolfo Viana (BA), foi confirmado nesta sexta-feira (25) como relator do projeto de lei que regulamenta a taxação das apostas esportivas online. A proposta faz parte do pacote de medidas do governo federal para elevar as receitas e cumprir a meta de déficit zero no ano que vem.

O projeto de lei regulamenta o processo administrativo que envolve irregularidades e fraudes ligadas a empresas do mercado de apostas esportivas. A proposta prevê que empresas que explorarem o mercado deverão adotar procedimentos e sistemas de controle interno para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa, além da manipulação de resultados e outras fraudes.

Segundo o texto, no caso de evidências de manipulação de resultados ou outras fraudes semelhantes, o Ministério da Fazenda poderá determinar de forma cautelar a imediata suspensão das apostas e a retenção do pagamento de prêmios, entre outras medidas.

A proposta foi elaborada pelo governo e apresentada ao Congresso Nacional em julho. Além do projeto de lei, o Executivo enviou ao Parlamento uma medida provisória para taxar as empresas que atuam no país. Para acelerar a aprovação das duas matérias, a tendência é de que as regras previstas na MP sejam incorporadas ao projeto de lei que vai ser relatado por Viana.

Segundo a MP, as empresas serão taxadas em 18% sobre o chamado Gross Gaming Revenue (GGR), que é a receita obtida com todas as apostas feitas, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Sobre o prêmio recebido pelo apostador haverá tributação de 30% referente a Imposto de Renda, respeitada a isenção de R$ 2.112.

O dinheiro recolhido com a taxação das empresas será dividido da seguinte forma:

• 0,82% para a educação básica;

• 1,63% para os clubes esportivos;

• 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública (para ações de combate à manipulação de apostas, à lavagem de dinheiro e demais atos de natureza penal que possam ser praticados no âmbito das apostas);

• 10% para a seguridade social; e

• 3% para o Ministério do Esporte.

A estimativa do Ministério da Fazenda é arrecadar até R$ 2 bilhões em 2024 com a cobrança de impostos. Com as novas regras, as projeções variam entre R$ 6 bilhões e R$ 12 bilhões nos anos seguintes.