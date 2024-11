Biomédico suspeito de envolvimento na morte da própria mulher será julgado dia 11 de novembro

O biomédico Rafael Bacca é acusado de ter matado a esposa, Gleycelilia Souza Silva. Ele responde em liberdade e trabalha em São Paulo. Rafael será julgado em Júri Popular o dia 11 de novembro. Além dessa acusação, Rafael recebeu denúncias de pacientes que contam terem tido o corpo deformado. A defesa do biomédico diz que o cliente é inocente de todas as acusações que lhe foram imputadas e que ele sempre operou com total respeito às normas legais e sanitárias.