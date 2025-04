Corpo esquartejado é encontrado em um container no Riacho Fundo (DF)

Partes de um corpo humano foram encontradas em um container QN 7 do Riacho Fundo I, no Distrito Federal, na tarde desta-sexta-feira (4). Um policial que estava de folga passava pelo local quando identificou o corpo e acionou a Polícia Militar. A área foi isolada e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil iniciou as investigações para identificar a vítima e o autor do crime.



Moradores relataram que um carro prata parou no local antes da descoberta. Câmeras de segurança nas redondezas podem auxiliar nas apurações. As partes foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal para perícia.



