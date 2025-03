Estagiários de direito do DF aplicam golpes e causam prejuízo de R$ 200 mil a empresas

Dois estagiários de direito foram presos em Ceilândia, no Distrito Federal, por aplicar golpes em grandes empresas, usando boletos falsificados para alegar pagamentos indevidos. A operação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (31) e resultou na apreensão de celulares, computadores e anotações com horários de audiências.



Os estudantes levantaram mais de R$ 200 mil ao protocolar ações judiciais sem necessidade de advogados, utilizando juizados especiais para contornar a resistência das empresas em contestar as cobranças.



O esquema envolveu também parentes, e a polícia investiga a possível participação de advogados, já que em algumas ações profissionais do direito estavam envolvidos. Uma empresa foi processada mais de 20 vezes, revelando o golpe.







