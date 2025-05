Incêndio de grandes proporções em igreja de Taguatinga Norte (DF) mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio ocorreu na Avenida Comercial Norte em Taguatinga Norte (DF). O fogo começou durante a manutenção realizada por dois funcionários que faziam soldagem na estrutura da igreja. As chamas se alastraram para as salas de vídeo e áudio, causando danos estimados em R$ 200 mil. Não houve feridos. A perícia do Corpo de Bombeiros irá investigar as causas do incidente nos próximos 30 dias. O líder da igreja relatou que o prejuízo inclui danos às salas de áudio e vídeo.



