Moradores em Ceilândia têm rua interditada e casa com risco de desabar por causa cratera

Na QNP 26, em Ceilândia Sul, uma cratera abriu após o rompimento de uma adutora de água, afetando residências próximas. Segundo Luís Antônio Reis, presidente da Caesb, as construções irregulares sobre áreas públicas agravaram a situação. Ele explicou que a rede foi construída há 43 anos e não foi projetada para suportar construções sobre ela. A água do esgoto, mencionada no contexto, é levada para tratamento na estação . As equipes da Caesb trabalham continuamente, mesmo em feriados, para finalizar as obras nos próximos dias e liberar a área para os moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!