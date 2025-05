Motociclista é atingido por fios de energia após queda de poste em Taguatinga (DF)

Um poste caiu no Pistão Sul, em Taguatinga, no Distrito Federal, durante a tarde desta terça-feira (20), atingindo um motociclista que aguardava no semáforo. "Na hora que eu freei, que eu olho para cima, já estava fio com tudo em cima de mim", relatou Wellington Júnior, de 22 anos, que saiu ileso.



Após o incidente, todas as faixas principais foram interditadas por cerca de uma hora para a remoção dos fios. A Neoenergia informa que a energia foi restabelecida e a substituição da estrutura está em andamento. A causa da queda do poste ainda está sendo investigada.



