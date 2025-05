Motociclista ignora ordem de parada e protagoniza perseguição arriscada em Brasília

Durante um patrulhamento na W3 Norte, em Brasília , policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) tentaram parar um motociclista que ignorou sinais sonoros e luminosos. Ele avançou por semáforos vermelhos e seguiu em alta velocidade pela contramão, invadindo calçadas e áreas com pedestres.



A perseguição passou por diversos locais movimentados, como o Setor Comercial Sul e a Rodoviária do Plano Piloto, até que o suspeito perdeu o controle da moto e caiu na altura da 703 Norte. O motociclista, que não possuía habilitação, foi levado ao hospital com escoriações.



