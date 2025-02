Motorista de aplicativo morta no Cruzeiro poder ter sido vítima de feminicídio

A polícia civil investiga a morte da motorista de aplicativo Ana Rosa, inicialmente tratada como latrocínio. Antônio Ailton da Silva, preso pelo crime, pode ter seu caso reclassificado para feminicídio. Segundo a polícia, há indícios de asfixia e estrangulamento, além de facadas. O crime ocorreu no Cruzeiro, e Antônio foi preso após dirigir o carro da vítima. A investigação também revelou que ele tentou matar a ex-companheira e uma amiga na noite anterior. A conclusão do inquérito deve sair em 10 dias.



