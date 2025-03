Partida entre Brasiliense e Gama decide final do Candangão BRB 2025

A partida entre o Brasiliense e Gama nesta quarta-feira (26) vai decidir a final do Candangão BRB 2025. O jogo acontece no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), a partir das 19h. A disputa é transmitida pela RECORD Brasília.



No duelo de ida, o Gama saiu vitorioso por 3 a 0, necessitando apenas de um empate para garantir vaga na final contra o Capital, marcada para o dia 29. Já o Brasiliense precisa vencer por dois gols ou mais para se classificar.



