PCDF prende suspeitos em operação contra agiotagem que movimentou R$ 90 milhões no DF

A operação “Gold Fly”, da Polícia Civil do Distrito Federal, desarticulou um esquema de agiotagem em Brazlândia que movimentou R$ 90 milhões nos últimos cinco anos. Os investigados, Elismar Donizete Borba e seu filho André Bonfim Borba, foram presos por envolvimento no crime.



A operação, que é um desdobramento de uma investigação de um esquema anterior no DFTrans, apreendeu 38 imóveis, equivalentes a R$ 40 milhões. As vítimas tinham seus bens penhorados como garantia para empréstimos com juros entre 6% e 10% ao mês. A investigação continua em busca de outros envolvidos .



