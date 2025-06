Polícia apreende 4.000 perfumes falsificados em operação contra rede de farmácias no DF

Durante operação conjunta com o Procon, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu cerca de 4.000 frascos de perfumes falsificados em uma rede de farmácias. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão — 10 em farmácias e um em uma distribuidora localizada em Taguatinga.



Segundo a delegada responsável, os estabelecimentos tinham conhecimento da falsificação e comercializavam os produtos adulterados ao lado de itens originais. Uma pessoa foi presa em flagrante.



Os perfumes falsificados serão destruídos para evitar riscos à saúde dos consumidores. A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema de distribuição e venda.







