'Tive medo dele não voltar para casa', diz tia de menino atacado por abelhas no DF

Vitor Hugo, de 14 anos, recebeu alta após receber mais de 4 mil picadas de abelhas no dia 14 de fevereiro, na escola onde estuda no Distrito Federal. Durante 14 dias, ele esteve internado, a maioria em tratamento intensivo. "Os médicos cuidaram muito bem de mim", contou o jovem após chegar em casa. Sua família descreveu o atendimento rápido como crucial para sua recuperação milagrosa. “Foi um livramento. Quando falaram que iam o entubar, eu fiquei com medo dele não voltar para casa”, desabafa a tia do menino, Eliane Ferreira. Embora ainda afastado da escola, Vitor já tem data para retomar os estudos e expressou gratidão aos que o ajudaram. "Agradeço a Deus e ao pessoal que me ajudou", disse ele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!