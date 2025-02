Três mulheres de Ceilândia são presas após furtar shoppings em Goiânia

Na noite de quarta-feira, três mulheres foram presas em Goiânia acusadas de furtar mercadorias em shoppings. Elas alugaram um carro no Distrito Federal e foram para Goiás com o objetivo de cometer crimes. O trio conseguiu roubar cerca de R$ 13 mil em produtos, incluindo calçados e brinquedos, usando sacolas metálicas e ímãs para burlar a segurança. Enquanto uma vigiava do lado de fora, as outras duas realizavam os furtos. A ação delas foi detectada após a segurança dos shoppings compartilhar informações. As duas mulheres de maior idade foram levadas para a Central de Flagrantes, e a menor, que foi coagida a participar, ficou sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Elas enfrentam acusações de furto qualificado e associação criminosa.



