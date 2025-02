Vigilante conta como socorreu aluno que levou mais de 4 mil picadas de abelhas

O vigilante que ajudou a resgatar um adolescente de 14 anos de um ataque de abelhas em uma escola da Fercal, em Sobradinho, conta em entrevista exclusiva à RECORD como ocorreu o incidente. Durante o ataque, Israel Ferreira e outros funcionários do colégio colocaram fogo na colmeia para espantar os insetos e salvar o garoto. Durante o ocorrido, o trabalhador inalou muita fumaça e acabou internado, mas já recebeu alta médica.



O ataque aconteceu quando o estudante Victor Hugo decidiu buscar uma bola em uma área de mata ao lado da escola. Ele recebeu mais de 4 mil ferroadas e está internado em estado grave no hospital. A mãe do menino relatou que ele está melhorando e já responde a estímulos.



