Começa no STF interrogatório do grupo que tentou golpe de Estado, inclusive Jair Bolsonaro Audiência é feita presencialmente na Corte, com exceção do interrogatório do general Walter Braga Netto

Brasília|Do R7 09/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share