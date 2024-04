Comissão de Segurança da Câmara chama Lewandowski para dar explicações sobre fuga em presídio

Brasília |Hellen Leite, do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Ministro não é obrigado a comparecer Ministro não é obrigado a comparecer (Tom Costa/MJSP - 15.02.2024)

A Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal aprovou nesta terça-feira (19) um convite para que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, preste esclarecimentos sobre o caso dos dois criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN). No início, os pedidos foram feitos como uma convocação, mas depois foram mudados para convite. Isso significa que o ministro não precisa necessariamente comparecer à reunião do colegiado.

Os deputados da comissão querem saber das medidas adotadas pelo ministério para conter o avanço do crime organizado e pedem a apresentação do planejamento da pasta para 2024.

O pedido para que os requerimentos de convocação fossem transformados em convite partiu do presidente da comissão, deputado Alberto Fraga (PL-DF). Ele explicou que se encontrou com Lewandowski e que o ministro se dispôs a comparecer à reunião do colegiado.

"Não há necessidade de, em um primeiro momento, nós já irmos com a faca no pescoço. Não precisamos disso. Se o ministro se negar a comparecer ou não comparecer, aí, sim, partiremos para o instrumento da convocação. Mas eu quero pedir aos senhores que não transformemos o instrumento da convocação em uma coisa simples, corriqueira. Isso é ruim para nós", afirmou Fraga.

A fuga dos dois presos ocorreu em 14 de fevereiro e marca o primeiro registro desse tipo na história de uma carceragem federal. As buscas homens seguem há mais de um mês. Os fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça são suspeitos de ter ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre.