Podcast Três Poderes: eleição, IA e Reforma Tributária com Aguinaldo Ribeiro

No primeiro episódio do podcast "Três Poderes", o deputado federal Aguinaldo Ribeiro discute um projeto de lei que visa a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Ele destaca a necessidade de equilibrar inovação e desenvolvimento tecnológico com a proteção dos direitos dos cidadãos.



Ribeiro menciona os desafios e mudanças no mercado de trabalho resultantes da tecnologia, afirmando que "a tecnologia vai à frente inclusive de governos e de parlamentos". Além disso, ele discute a reforma tributária, enfatizando a importância de políticas estruturais e a responsabilidade fiscal.



A entrevista também aborda as tendências partidárias e a reorganização política no país, refletindo sobre um futuro político baseado em projetos de país.



