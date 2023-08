CPMI vai apurar suposto vazamento de dados financeiros de Bolsonaro e Mauro Cid Relatora do colegiado, a senadora Eliziane Gama diz ter 'total confiança' nos profissionais que trabalham com ela CPMI vai apurar suposto vazamento de dados financeiros de Bolsonaro e Mauro Cid

Flávio Bolsonaro acusou Eliziane do vazamento Edilson Rodrigues/Agência Senado - Arquivo

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), determinou a investigação de um suposto vazamento de informações bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-chefe do Executivo federal. Os dados estavam em um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e foram divulgados pela imprensa na última semana. Entre os documentos vazados, há a informação de que Bolsonaro recebeu valores por Pix que somam R$ 17,2 milhões.

"É preciso descobrir se isso, de fato, foi atípico. Diante disso, defiro em parte a questão de ordem para determinar a apuração do incidente. Inicialmente, solicitarei à própria assessoria desta presidência que proceda a esta apuração, e, caso seja identificada a necessidade de uma apuração mais técnica, nós encaminharemos este assunto para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal, através de um inquérito pertinente, possa apurar as responsabilidades", afirmou Maia.

Durante a reunião da CPMI, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou os assessores da relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), de serem os responsáveis pelos vazamentos. Em resposta, Eliziane disse que solicitou à presidência do colegiado que proceda com a investigação sobre o vazamento e que ela tem confiança nos profissionais da relatoria.

Ela também afirmou que, além de assessores do próprio gabinete, também trabalham na relatoria da CPMI servidores de carreira do Senado, da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU), do Banco Central e da Receita Federal.

"Falo com total tranquilidade que lamentei profundamente o vazamento dessas informações, porque traz prejuízos graves para o trabalho e para a investigação. Minha solidariedade e minha total confiança nos profissionais, que têm feito um trabalho com dedicação e probidade", afirmou.